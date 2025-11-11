A- A+

INTERNACIONAL Avião militar da Turquia com 20 pessoas a bordo cai na Geórgia Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou em um discurso que estão trabalhando para chegar ao local onde a aeronave caiu

Um avião militar de carga turco proveniente do Azerbaijão caiu nesta terça-feira (11) no leste da Geórgia com 20 pessoas a bordo, informou o Ministério da Defesa da Turquia.

"Foram iniciadas operações de busca e resgate em coordenação com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia", indicou o Ministério em um comunicado. Posteriormente, as autoridades turcas informaram que havia 20 pessoas a bordo, incluindo a tripulação.

O C-130 Hércules decolou do Azerbaijão em direção à Turquia e caiu no leste da Geórgia, perto da fronteira entre esses dois países do Cáucaso.

WILD FOOTAGE



Watch as Turkish Air Force C-130 transport aircraft crashes in Georgia shortly after departing from Azerbaijan. pic.twitter.com/4qsUPKClZe — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2025

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou em um discurso que estão trabalhando para chegar ao local onde a aeronave caiu.

"Que Deus tenha misericórdia de nossos mártires", acrescentou em declarações divulgadas pela agência estatal Anadolu.

O Ministério turco pediu à imprensa para "não publicar imagens" do acidente. Vários vídeos que supostamente mostram o momento do acidente começaram a circular no X.

Dois vídeos gravados de diferentes locais mostram a mesma aeronave caindo em queda livre e deixando um rastro de fumaça ao passar, antes de cair.

O Ministério do Interior da Geórgia indicou que o acidente ocorreu na região de Sighnaghi, no leste da Geórgia, cerca de cinco quilômetros após cruzar a fronteira.

"Foi aberta uma investigação", acrescentou em um comunicado, no qual prometeu publicar em breve "informações detalhadas sobre o incidente".

