ACIDENTE ÁEREO Avião militar tailandês colide com poste após falha nos freios Estavam a bordo da aeronave oito tripulantes e 54 passageiros; apesar do susto, ninguém ficou ferido

Um avião de transporte militar Hercules C-130 da Força Aérea Real da Tailândia (RTAF) colidiu com um poste de luz e acabou invadindo uma área verde, na tarde de sexta-feira (2), após uma falha no sistema de freios, durante o procedimento de partida do motor, no Aeroporto de Samui, na Tailândia.



Estavam a bordo da aeronave oito tripulantes e 54 passageiros — um total de 62 pessoas. Segundo informações da RTAF, todas elas escaparam ilesas, sem necessidade de atendimento médico.

Ainda de acordo com o porta-voz da RTAF, Vice-Marechal do Ar Prapas Sonjaidee, a aeronave envolvida pertence ao Esquadrão 601 da Ala 6 e realizava uma missão de treinamento de rotina, com rota entre Don Mueang, Trang, Samui e retorno a Don Mueang.







A falha ocorreu quando o avião estava em solo, durante os procedimentos padrão de partida do motor, após parada programada em Samui.



O piloto identificou uma falha no sistema de freios que impediu o controle adequado da aeronave. Sem conseguir parar o avião, o C-130 avançou além da zona de estacionamento do aeroporto, colidiu com um poste de iluminação e parou somente ao atingir uma área coberta por arbustos.

A RTAF informou que uma investigação será conduzida para apurar as causas do mau funcionamento do sistema de freios. Técnicos da força aérea e autoridades do aeroporto já iniciaram a análise da aeronave e do local do incidente para entender o que pode ter provocado o incidente.

