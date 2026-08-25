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ACIDENTE

Avião monomotor cai e pega fogo em Minas Gerais; piloto é resgatado em segurança

Piloto e único ocupante, de 29 anos, teria saído após a queda. Populares que estavam no local o retiraram em segurança. Ele foi conduzido para uma UPA de Mates Leme

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Avião monomotor cai e pega fogo em Minas GeraisAvião monomotor cai e pega fogo em Minas Gerais - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um avião monomotor de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme, Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (25). A aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.

Segundo os bombeiros, o piloto e único ocupante, de 29 anos, teria saído após a queda. Populares que estavam no local o retiraram em segurança. Ele foi conduzido para uma UPA de Mates Leme, sem queixas de dores ou escoriações. As informações são do g1.

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A queda foi registrada em vídeo. É possível ver o momento em que a aeronave já está caindo com o sistema de paraquedas ativado. Em seguida, o avião cai no solo e pega fogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ainda de acordo com os bombeiros, a aeronave saiu do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e seguia para Bom Despacho.

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