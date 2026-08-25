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ACIDENTE Avião monomotor cai e pega fogo em Minas Gerais; piloto é resgatado em segurança Piloto e único ocupante, de 29 anos, teria saído após a queda. Populares que estavam no local o retiraram em segurança. Ele foi conduzido para uma UPA de Mates Leme

Um avião monomotor de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme, Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (25). A aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.

Segundo os bombeiros, o piloto e único ocupante, de 29 anos, teria saído após a queda. Populares que estavam no local o retiraram em segurança. Ele foi conduzido para uma UPA de Mates Leme, sem queixas de dores ou escoriações. As informações são do g1.

A queda foi registrada em vídeo. É possível ver o momento em que a aeronave já está caindo com o sistema de paraquedas ativado. Em seguida, o avião cai no solo e pega fogo.

Ainda de acordo com os bombeiros, a aeronave saiu do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e seguia para Bom Despacho.

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