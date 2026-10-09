Belo Horizonte
Avião monomotor cai no pátio de manutenção de estação de metrô em BH; piloto morre
Aeronave colidiu contra uma estrutura no pátio de manutenção do Metrô BH e atingiu a fiação elétric
Imagens mostram parte da aeronave sobre os trilhos. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local - Foto: TV Globo/Reprodução
Um avião monomotor caiu próximo à Estação de Metrô São Gabriel, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (09). O piloto, único ocupante da aeronave, morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e enviou seis viaturas ao local.
O avião colidiu contra uma estrutura no pátio de manutenção do Metrô BH e atingiu a fiação elétrica. O monomotor teria decolado do Aeroporto da Pampulha. Imagens mostram parte da aeronave sobre os trilhos.
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De acordo com relatos aos Bombeiros, a aeronave sobrevoava a região em baixa altitude quando foram ouvidos estouros vindos do aparelho, seguidos de um rastro de fumaça.
*Com informações da Estadão Conteúdo.