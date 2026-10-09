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Belo Horizonte

Avião monomotor cai no pátio de manutenção de estação de metrô em BH; piloto morre

Aeronave colidiu contra uma estrutura no pátio de manutenção do Metrô BH e atingiu a fiação elétric

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Imagens mostram parte da aeronave sobre os trilhos. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no localImagens mostram parte da aeronave sobre os trilhos. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local - Foto: TV Globo/Reprodução

Um avião monomotor caiu próximo à Estação de Metrô São Gabriel, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (09). O piloto, único ocupante da aeronave, morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e enviou seis viaturas ao local. 

O avião colidiu contra uma estrutura no pátio de manutenção do Metrô BH e atingiu a fiação elétrica. O monomotor teria decolado do Aeroporto da Pampulha. Imagens mostram parte da aeronave sobre os trilhos.

 

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De acordo com relatos aos Bombeiros, a aeronave sobrevoava a região em baixa altitude quando foram ouvidos estouros vindos do aparelho, seguidos de um rastro de fumaça.
 

*Com informações da Estadão Conteúdo.

 

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