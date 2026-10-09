A- A+

Belo Horizonte Avião monomotor cai no pátio de manutenção de estação de metrô em BH; piloto morre Aeronave colidiu contra uma estrutura no pátio de manutenção do Metrô BH e atingiu a fiação elétric

Um avião monomotor caiu próximo à Estação de Metrô São Gabriel, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (09). O piloto, único ocupante da aeronave, morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e enviou seis viaturas ao local.

O avião colidiu contra uma estrutura no pátio de manutenção do Metrô BH e atingiu a fiação elétrica. O monomotor teria decolado do Aeroporto da Pampulha. Imagens mostram parte da aeronave sobre os trilhos.

De acordo com relatos aos Bombeiros, a aeronave sobrevoava a região em baixa altitude quando foram ouvidos estouros vindos do aparelho, seguidos de um rastro de fumaça.



*Com informações da Estadão Conteúdo.

Veja também