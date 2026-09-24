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AVIAÇÃO Avião pega fogo durante decolagem e fecha Aeroporto de Goiânia O voo G3 1747 foi cancelado e, segundo a Gol, todos os passageiros desembarcaram em segurança

Um avião da Gol pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto de Goiânia, na noite desta quarta-feira, 23. De acordo com a companhia, a aeronave voaria para Brasília e apresentou problemas técnicos em um dos seus motores.

O momento da explosão foi registrado por um dos passageiros. O voo G3 1747 foi cancelado e, segundo a Gol, todos os passageiros desembarcaram em segurança.

"Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na segurança", disse a Gol.

De acordo com a administração do aeroporto, a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas.

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