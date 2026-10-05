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RECIFE

Avião precisou retornar ao Aeroporto do Recife após colisão com ave na decolagem, diz Gol

Aeronave operava o voo G3 1587, e saiu do Aeroporto do Recife às 13h16 rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

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Avião precisou retornar ao Aeroporto do Recife após colisão com ave em decolagem, diz GolAvião precisou retornar ao Aeroporto do Recife após colisão com ave em decolagem, diz Gol - Foto: WhatsApp/Reprodução

O incidente que fez com que um avião retornasse ao Aeroporto do Recife após decolar, nesta segunda-feira (5), foi uma colisão com pássaro. A informação é da Gol Linhas Aéreas, companhia responsável pelo voo, que esclareceu também que todo o caso não ofereceu perigo aos passageiros.

A aeronave operava o voo G3 1587, e saiu do Aeroporto do Recife às 13h16 rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com chegada prevista para as 16h10. Logo ao decolar, no entanto, o incidente ocorreu e o avião deu algumas voltas no ar antes de retornar ao ponto de partida.

"O pouso ocorreu normalmente, sem intercorrências, e a aeronave seguiu para manutenção", esclareceu a Gol.

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Colisão com aves é comum?
O termo usado para o incidente foi "birdstrike". A companhia esclareceu que, após a decolagem, houve uma colisão com pássaro em uma das turbinas da aeronave. 

Segundo a Gol, todas as companhias estão sujeitas a colisões do tipo. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), entre 2022 e 2024, o Brasil registrou 5,1 mil ocorrências do tipo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nas imagens registradas do incidente, fica a impressão que a turbina pegou fogo. A companhia esclareceu, no entanto, que se tratavam apenas de faíscas da colisão.

Antes de retornar ao aeroporto, o avião também precisou dar voltas, por pouco mais de 20 minutos, sobre as cidades de Camaragibe e São Lourenço da Mata. De acordo com a Gol, "o procedimento é normal".

"Para um pouso seguro, é comum que a aeronave faça o procedimento de órbita (como é chamado), para um pouso mais leve da aeronave", esclareceu.

Quanto aos passageiros, a Gol esclareceu que todos "receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC". 

"A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol", finalizou.

Em nota enviada à reportagem, a Aena Brasil, gestora do Aeroporto do Recife, pontuou que "não foi declarada emergência" em relação à situação.

"O Aeroporto Internacional do Recife opera normalmente nesta segunda-feira (5). O voo da Gol 1587, que decolou da capital pernambucana com destino a Guarulhos, nesta tarde, solicitou retorno ao aeroporto de origem. Não foi declarada emergência. A aeronave pousou às 13h47 e encontra-se em solo, neste momento, quando se realiza o desembarque dos passageiros", explicou a Aena. 

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