Avião que caiu em Vinhedo não tinha restrição operacional, diz Voepass

A Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, informou que o avião que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), decolou sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo.

Em nota, a companhia informou que as 61 pessoas que estavam a bordo do avião faleceram no local do acidente. A aeronave, um turboélice modelo ATR-72, matrícula PS-VPB, caiu enquanto fazia o voo 2283, de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP).

Em nota, a Voepass destaca que acionou todos os meios para apoiar as famílias das vítimas.

A empresa informa que está prestando informações a todos familiares das vítimas, colaboradores e demais interessados pelo telefone 0800 9419712. Segundo a companhia, ainda não há confirmação de como ocorreu o acidente.

