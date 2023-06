Avião que fazia exibição cai e deixa dois mortos na Argentina

A- A+

Um pequeno avião caiu nesta sexta-feira durante um voo de exibição na abertura da feira Agronea 2023 (considerada exposição agroindustrial e pecuária mais importante do norte da Argentina), na cidade de Charata, levando à morte o piloto e o copiloto, segundo fontes policiais.



O acidente ocorreu por volta das 11h45 no horário local, quando o avião, que realizava acrobacias aéreas sobre uma propriedade onde está ocorrendo a feira, caiu no solo e provocou a morte instantânea dos dois tripulantes.



#AgroNEA | Tragedia en una exposición rural en Chacho



Una avioneta se estrelló a metros de la muestra y dos personas murieron. El momento lo grabó un usuario que justo estaba filmando en la zona. pic.twitter.com/jo9AknA4cw — Tranquera DIB (@TranqueraD) June 30, 2023

A Polícia do Chaco informou que estão envolvidas no caso a Justiça Federal e a Aeronáutica, que darão mais detalhes sobre o defeito técnico sofrido pela queda da aeronave. Tratava-se de um avião de manobras acrobáticas que foi contratado por uma empresa privada para o evento e cuja patente é LV-HWE. Os pilotos falecidos eram da cidade de Buenos Aires.

O acidente ocorreu no momento em que o governador Jorge Capitanich discursava com as autoridades provinciais e a organização da Agronea para a abertura da feira. A mostra agropecuária começou nesta sexta e vai até domingo, 2 de julho , com mais de 400 expositores em uma propriedade de 100 hectares expondo a tecnologia e o potencial produtivo do Chaco e da região.

"Queremos expressar nossas mais profundas condolências e nosso acompanhamento às famílias dos dois pilotos que morreram no acidente", disse o subcomissário Alejandro Domínguez, chefe do Departamento de Imprensa da Polícia do Chaco, que acrescentou: “Nos colocamos à disposição das famílias e dos organizadores para acompanhá-los neste momento difícil”.

