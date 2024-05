A- A+

EUA Avião que pertence a Donald Trump colide com jato corporativo após pouso na Flórida; não há feridos Este já é o segundo acidente do Boeing 757 que leva a marca do ex-presidente americano

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos investiga um incidente entre aviões no Aeroporto Internacional de West Palm Beach, na Flórida. A colisão, que ocorreu no último domingo, envolveu um jato comercial e a aeronave particular do do ex-presidente Donald Trump, Boeing 757.

“Um Boeing 757 de propriedade privada pousou com segurança no Aeroporto Internacional de West Palm Beach por volta de 1h20, horário local, no domingo, 12 de maio”, afirmou a FAA, segundo a revista Forbes.

A pedido de Donald Trump, os detalhes de suas viagens privadas não são publicados em sites de rastreamento de voos. No entanto, o registro de incidentes da Aviation Safety Foundation mostra que o voo decolou do Aeroporto Internacional de Atlantic City, em Nova Jersey.

“Durante o taxiamento, a ponta da asa do Boeing entrou em contato com um jato corporativo estacionado e desocupado”, afirmou a FAA. “O incidente ocorreu em uma área do aeroporto onde a FAA não direciona aeronaves. A FAA está investigando.”

A aeronave envolvida é a N757AF, registrada em nome da DJT Operations I LLC, empresa de Donald Trump. O número é visível em branco sobre azul escuro na cauda da aeronave que o ex-presidente apelidou de "Trump Force One".

De acordo com o relatório do incidente da FAA, a asa do Boeing 757 atingiu um jato corporativo de propriedade da VistaJet. Não houve feridos relatados, embora a extensão dos danos a qualquer uma das aeronaves seja desconhecida.

Este não é o primeiro incidente de Trump Force One

O registro da Aviation Safety Foundation mostra que o avião do candidato presidencial também sofreu outro acidente de asa com um jato corporativo diferente em novembro de 2018. Neste caso, o avião de Trump estava estacionado e um jato Bombardier Global Express em taxiamento atingiu a asa do Boeing 757.

Veja também

vírus Mayaro: vírus que cientistas da Unicamp descobriram estar circulando entre humanos em Roraima