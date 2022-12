A- A+

Recife Avião que saiu de Guarulhos para Madri pousa no Recife após passageiro misturar Zolpidem com álcool O estudante, residente no interior de SP, foi contido em seção da aeronave onde ficam comidas e bebidas do serviço de bordo

Um avião da companhia Iberia que partiu de Guarulhos, em São Paulo, na tarde de quarta-feira (28), por volta das 15h40, e tinha como destino Madri, capital da Espanha, fez um pouso não programado no Aeroporto Internacional do Recife, por causa de um passageiro, um estudante de 21 anos que misturou Zolpidem, um medicamento controlado, com bebida alcoólica.

De acordo com a Polícia Federal (PF), ele estava "totalmente descontrolado" e "colocando em risco a integridade física dos passageiros".

O jovem, natural de Londrina/PR e residente em Assis/SP, teve que ser imobilizado pela tripulação e foi colocado no galley da aeronave, espaço onde ficam armazenadas comidas e bebidas do serviço de bordo. A intervenção policial foi feita por volta das 18h.

Os federais foram acionados pelo Centro de Gerenciamento Aeroportuário, dando conta de que o voo teria alterado a sua rota para o Recife por causa do jovem.

Quando o avião pousou no Recife, os policiais entraram e constataram a situação do passageiro, que acabou sendo algemado.

"A Polícia Federal fez um boletim de ocorrência com todos os fatos e identificação de testemunhas para posteriormente analisar a possibilidade de instauração de procedimento criminal a fim de apurar e imputar responsabilidades", explicou a corporação por meio de nota.

O artigo 261 do Código Penal prevê pena de reclusão, de dois a cinco anos, para quem "expuser a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea".

Ao ser retirado do avião, o estudante foi levado para a sala da PF, onde recebeu atendimento médico do aeroporto bem como do Samu e, passado algum tempo e mais calmo, informou que havia tomado medicação controlada com álcool.

Após receber alta médica e ter entrado em contato com os seus familiares, o passageiro foi liberado, segundo a PF.

