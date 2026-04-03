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ACIDENTE

Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul e deixa quatro mortos

Aeronave, que iria para São Paulo, caiu em cima de um restaurante em Capão da Canoa

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Avião de pequeno porte caiu em cima de um restaurante, matando quatro pessoasAvião de pequeno porte caiu em cima de um restaurante, matando quatro pessoas - Foto: X/Reprodução

Uma aeronave monomotor caiu na manhã desta sexta-feira, 3, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Quatro pessoas que estavam a bordo do avião morreram, incluindo o piloto e um casal de passageiros.

A quarta vítima não foi identificada. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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De acordo com a SSP-RS, a aeronave tinha decolado de Capão da Canoa com destino a São Paulo. O avião foi visto voando em baixa altitude, até que começou a perder altura. 
 

 

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Ele caiu sobre um restaurante localizado no bairro Parque Antártica. O estabelecimento não estava aberto no momento do acidente.

O avião tinha prefixo PS-RBK e era do modelo Piper JetPROP DLX. De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é de propriedade da empresa Jetspeed Holding Ltda. 

Avião atingiu restaurante no RS Avião atingiu restaurante no RS | Defesa Civil do RS/Divulgação


O monomotor tinha sido fabricado em 1999 e tinha capacidade para seis assentos. Segundo o registro na Anac, a situação de aeronavegabilidade (o estado de segurança do avião) estava regular.

A Secretaria informou que equipes da Brigada Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CEEE Equatorial e Prefeitura estão no local do acidente.

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