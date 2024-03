Avião sofre pane e aciona paraquedas ao cair nos Estados Unidos; veja vídeo

A- A+

Um avião de pequeno porte precisou acionar o seu sistema de paraquedas ao sofrer uma pane em pleno ar, na cidade de Belleuve, no estado americano de Washington. Segundo os bombeiros, a aeronave Cirrus SR22 levava duas pessoas em um treinamento quando o acidente aconteceu, na quarta-feira passada.

Filmagens mostram como foi o acidente. Veja abaixo:

"Milagrosamente, nenhum dos ocupantes ficou ferido. O avião foi verificado quanto ao risco de pegar fogo e considerado seguro", afirmaram os bombeiros de Belleuve em uma publicação nas redes sociais.

Os bombeiros foram alertados sobre a queda de uma aeronave, no bairro de Newport Hills. Os dois passageiros eram um instrutor de voo e um aluno. De acordo com as autoridades, surgiu durante o vo "um problema desconhecido e eles começaram a procurar um local para pousar a aeronave com segurança".

