Avião solidário transporta quase nove toneladas de ajuda humanitária para as vítimas das chuvas

Quase nove toneladas de ajuda humanitária destinada às vítimas das fortes chuvas que atingiram Pernambuco, entre maio e julho deste ano, foram transportadas gratuitamente nos últimos dias pela Latam.

O montante foi arrecadado pelas ONGs G10 Favelas e Movimento União BR e é composto por mais de 700 cestas básicas e kits de higiene pessoal, além de 55 mil refeições desidratadas.



Os voos partiram de São Paulo/Congonhas e Porto Alegre (RS) e foram realizados pelo programa "Avião Solidário da Latam", que há mais de 10 anos realiza o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergência de saúde, meio ambiente e catástrofes.

As cestas básicas são compostas por alimentos essenciais como arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, e café. Já os kits de higiene dispõem de itens como shampoo, condicionador, sabonete e pasta de dente.



O montante de mais de sete toneladas foi arrecadado pelo G10 Favelas e transportado em seis voos da Latam. Nos próximos dias, os voluntários da instituição farão a distribuição dos itens tendo como foco mais de 700 famílias em situação de vulnerabilidade no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife.

Na semana passada, a Latam também apoiou Pernambuco por meio do transporte de mais de 55 mil refeições desidratadas em parceria com o Movimento União BR, totalizando quase 2 toneladas de cargas.



Os alimentos, que possuem alto teor nutritivo e são focados em ajudas emergenciais, serão destinados a mais de 2 mil famílias das cidades de Joaquim Nabuco, Cortês, Primavera, Água Preta, Barreiros, Palmares, Rio Formoso, Quipapá, São Benedito do Sul e São José da Coroa Grande.



Avião solidário já transportou 30 toneladas de cargas em emergências

Em 2023, o programa Avião Solidário da Latam já beneficiou 160 mil pessoas no Brasil, resgatou 49 animais, transportou 30 toneladas de cargas em emergências, transportou 758 pessoas e atuou diretamente em situações como os terremotos da Turquia e Síria, os deslizamentos no litoral paulista e na crise humanitária do povo Yanomami.



Já em seus 10 anos de existência, beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O volume de vacinas, aliás, equivale a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.

