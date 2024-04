A- A+

INICIATIVA Avião Solidário transporta mais de 8 toneladas de cestas básicas para combater a fome em Pernambuco Ação faz parte do programa Avião Solidário, da Latam, parceiro desde 2023 do trabalho da ONG G10 Favelas

Somente entre os dias 9 e 16 de abril mais de oito toneladas de cestas básicas, doadas para combater a fome em Pernambuco, foram transportadas em voos da rota Guarulhos-Recife, em uma parceria da Latam com a organização sem fins lucrativos G10 Favelas.

A ação faz parte do programa Avião Solidário, da Latam, parceiro desde 2023 do trabalho do G10 Favelas, que reúne líderes e empreendedores de impacto social das maiores favelas do Brasil para reverter as doações em insumos e cestas básicas para as comunidades espalhadas por todo o País.

O transporte dos alimentos é feito de forma gratuita pelo programa, a companhia embarca os mantimentos nos compartimentos de cargas dos seus voos.



“O compromisso do nosso Avião Solidário é fazer a solução chegar rápido e para quem mais precisa neste país continental que é o Brasil. Por isso, colocamos as nossas experiências logísticas e conectividade a serviço de entidades como o G10 Favelas”, explica Lígia Sato, head de Sustentabilidade da Latam Brasil.





Parceria

Em 2023, o Avião Solidário e o G10 Favelas atuaram juntos no transporte de nove toneladas de diversos tipos mantimentos, doados às vítimas das fortes chuvas em Pernambuco. No final do ano, haviam sido transportadas, gratuitamente, mais 39 toneladas de alimentos arrecadados para a população vulnerável de Pernambuco, Minas Gerais e do Distrito Federal.

Já no mês de janeiro deste ano, a companhia levou gratuitamente para 200 alunas de escolas públicas da Ilha do Marajó (PA) mais de 200 kits de higiene íntima arrecadados pelo G10 Favelas para combater a pobreza menstrual.

Em fevereiro, mais de três toneladas de cestas básicas foram transportadas de São Paulo para o Rio de Janeiro para ajudar as vítimas das fortes chuvas na capital fluminense.

No mês de março, foi a vez do transporte de mais de 23 toneladas de cestas básicas para outros seis estados brasileiros, incluindo, novamente, Pernambuco.

"O impacto dessas ações a longo prazo é fundamental para o desenvolvimento das comunidades atendidas, e o G10 Favelas tem uma visão de fortalecimento contínuo dessas parcerias para o futuro junto a Latam, visando construir comunidades mais resilientes e autossuficientes", afirmou o presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues.

G10 Favelas

O G10 das Favelas é um bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto Social das Favelas que, assim como os países ricos (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) do G-7, uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e protagonismo das Comunidades, visando o desenvolvimento econômico e social dessas áreas urbanas.



"Para promover o desenvolvimento sustentável e a autonomia das comunidades a longo prazo, também realizamos a implementação de programas educacionais, capacitação profissional e projetos de empoderamento comunitário, visando criar condições para que as próprias comunidades possam prosperar de forma autossuficiente e sustentável", explicou o presidente da organização.



Avião Solidário

Com 11 anos de existência, o programa Avião Solidário da Latam já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

O volume de vacinas transportadas, de acordo com a head de Sustentabilidade da companhia, equivale a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.



O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes.



Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

