Avião ultrapassa limite de pista e para em matagal durante pouso no Aeroporto de Salvador

Um avião da companhia Azul Linhas Aéreas com passageiros a bordo saiu da pista do Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia, e parou em uma área de matagal durante o pouso, na madrugada desta quarta-feira (10). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O voo partiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, com destino à capital baiana. A aeronave chegou ao Aeroporto de Salvador no horário previsto, à 1h35, mas não conseguiu parar na pista, e acabou ultrapassando os limites, parando na área de segurança projetada para essa finalidade em situações similares.

A Azul Linhas Aéreas informou que todos os passageiros e tripulantes foram retirados em segurança da aeronave. A companhia não informou a causa do incidente.

O aposentado Haroldo Mariano, um dos passageiros do voo, relatou ao g1 Bahia que o avião freou, mas não segurou e acabou ultrapassando a pista. Ele afirmou que não houve pânico dentro da aeronave e que os passageiros foram avisados do pouso iminente.

Imagem de radar mostra avião fora da pista (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar atendimento, mas não houve feridos. A perícia será realizada no avião para determinar a causa do incidente. No momento da aterrissagem, chovia forte na capital baiana.

