A- A+

Recife Avião vindo de Aracaju bate cauda na pista durante pouso no Aeroporto do Recife Aeronave, de modelo ATR 72-600, fazia o trajeto Aracaju - Recife

Um avião da Azul Linhas Aéreas bateu a cauda na pista ao pousar no Aeroporto do Recife, na Zona Sul da capital pernambucana, na manhã desta quarta-feira (22).



A aeronave, de modelo ATR 72-600, fazia o trajeto Aracaju - Recife. Imagens do momento do ocorrido circulam nas redes sociais.



Segundo o site especializado em aviação Fligth Radar, o voo AD2737 decolou da capital sergipana às 8h39 e pousou no Recife às 9h47, dentro dos horários previstos.

Aeronave decolou de Aracaju e tinha o Recife como destino final. Foto: Fligth Radar

Por meio de nota enviada a reportagem da Folha de Pernambuco, a Azul esclareceu que, durante o pouso, a traseira do avião teve contato com a pista.

"A empresa ressalta que a parada do equipamento ocorreu normalmente e, que em seguida, todos os clientes desembarcaram em total segurança e sem qualquer tipo de intercorrência", informou a empresa.



Também por nota, a Aena Brasil, administradora do Aeroporto do Recife, disse que, ao tomar conhecimento do ocorrido com a aeronave durante o pouso, realizou uma inspeção na pista, para verificar se houve alguma intercorrência.



"O incidente não afetou a pista e não houve impacto em nenhuma operação de pouso ou decolagem", afirmou a Aena.

Veja também

BRASIL Proteção à população de rua é prioridade para políticas públicas