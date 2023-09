Avibras fecha parceria para produzir sistema de foguetes na Espanha

A- A+

A empresa brasileira Avibras e a companhia espanhola NTGS confirmaram a intenção de estabelecer uma parceria estratégica bélica para a produção do Sistema de Foguetes de Artilharia Astros, de fabricação brasileira, na Espanha. O acordo de cooperação, que permitirá que a empresa brasileira candidate-se como fornecedora do programa do novo Sistema Lançador de Alta Mobilidade (Silam) para o Exército espanhol, gerou críticas por parte de funcionários que criticam a seção de tecnologia e uma possível fabricação das unidades em território espanhol.

De acordo com informações da mídia segmentada espanhola, as empresas apresentaram uma candidatura ao Silam por meio de um consórcio, batizado de IBERMISIL. Caso vença a concorrência, ainda de acordo com as fontes ibéricas, a produção das unidades contratadas pelo Exército espanhol seriam fabricadas em instalações a serem criadas no país europeu, para cumprir a Estratégia Industrial de Defesa delineada por Madri em 2023. Pelo acordo firmado entre as empresas, também estaria prevista a transferência de tecnologia do sistema.

O Sistema de Artilharia de Mísseis e Foguetes ASTROS é provado em combate, tendo sido utilizado em conflitos como a Guerra do Irã-Iraque, Guerra do Golfo e Guerra Civil da Angola. De acordo com a empresa brasileira, com sede em São José dos Campos, o ASTROS é o Sistema de Foguetes de Artilharia terra-terra mais flexível em operação.

"É o único sistema capaz de lançar foguetes, foguetes guiados, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro táticos, de diferentes calibres, a partir de uma mesma plataforma, a distâncias entre 9 e 300 km", descreve o site oficial da empresa, com mais de 60 anos de atuação no mercado.

Os termos do acordo, porém, com a fabricação das unidades e a transferência de tecnologia, provocou uma reação do Sindicato dos Metalúrgicos, que criticaram a decisão da empresa brasileira de afastar a produção do território nacional e fazer a transferência de tecnologia a um país estrangeiro.

Também em uma nota a imprensa, a Avibras afirmou que o foco de estabelecer uma parceria com a empresa espanhola é a "expansão dos seus negócios no mercado internacional".

"A estratégia é tornar-se uma empresa multinacional através de parceria com empresas espanholas com a consolidação de uma filial europeia", divulgou a empresa. "A transferência de tecnologia do sistema prevista na cooperação vai depender das necessidades do governo espanhol e a propriedade intelectual permanecerá na matriz da Avibras no Brasil", acrescenta a nota.

O Sindicato dos Metalúrgicos ainda defende a estatização da empresa, sob os argumentos de que ela está em recuperação judicial, o que traria o risco de uma empresa estratégica para a Defesa cair nas mãos do capital estrangeiro. A organização sindical também afirma ter tentado levar a situação ao governo federal "nas gestões de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva", sem obter qualquer medida pela regularização salarial ou garantia da continuidade das operações da fábrica.

A Avibras, por outro lado, afirma que a parceria na Espanha seria um forma de retomar suas atividades econômicas.

"Além de estar focada em sua recuperação econômico-financeira para ampliar a sua participação no mercado internacional, a Avibras está adotando uma série de estratégias e ações para tornar-se ainda mais competitiva, entre elas, a construção de parcerias estratégicas para robustecer ainda mais o seu portfólio de produtos de alto valor agregado e explorar ainda mais as oportunidades de exportação, ampliando a sua presença no mercado global", acrescentou na nota.

