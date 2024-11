A- A+

AVIAÇÃO Aviões arremetem no Aeroporto de Congonhas devido ao vento Ainda de acordo com a Aena, todos pousaram normalmente, em segurança

Um voo da Gol e dois da Latam arremeteram ao tentar pousar nesta segunda-feira, 25, no Aeroporto de Congonhas, por volta das 13h50.

Segundo a concessionária Aena, as manobras foram realizadas por conta de uma mudança na direção do vento na hora do pouso e não indicam problemas nas aeronaves ou no aeroporto.

Em nota, a Aena afirma que a arremetida "é um procedimento rotineiro que visa garantir a segurança das operações" e que as pistas estão funcionando normalmente.

Os voos arremetidos foram:

GLO1429, de Goiânia a São Paulo

TAM3925, do Rio de Janeiro a São Paulo

TAM3629, de Salvador a São Paulo.

Ainda de acordo com a Aena, todos pousaram normalmente, em segurança.

O vento de proa é o mais indicado para os pousos e decolagens. As aeronaves teriam arremetido ainda no ar para inverter a cabeceira (início da pista) e pousar na direção contrária.

