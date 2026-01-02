A- A+

ATAQUE Aviões da Arábia Saudita atacam separatistas apoiados pelos Emirados Árabes Unidos no Iêmen Não houve relatos imediatos de vítimas

Aviões de guerra da Arábia Saudita atacaram forças no sul do Iêmen apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos nesta sexta-feira, 2, segundo um líder separatista. Não houve relatos imediatos de vítimas.

A ofensiva ocorre em meio a uma operação liderada pelos sauditas que tenta assumir o controle de acampamentos do Conselho de Transição do Sul (STC) na província de Haramout, que faz fronteira com o país.

As tensões entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos aumentaram depois que o STC avançou no mês passado para as províncias iemenitas de Haramout e Mahra e tomou posse de uma região rica em petróleo.

A ação expulsou as forças afiliadas às Forças Escudo Nacional, apoiadas pelos sauditas, um grupo alinhado à coalizão no combate aos houthis, apoiados pelo Irã, no Iêmen.

Enquanto isso, o embaixador saudita no Iêmen acusou o chefe do STC de impedir que uma delegação de mediação saudita desembarcasse na cidade de Aden, no sul do país.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



