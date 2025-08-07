Qui, 07 de Agosto

AEROPORTO

Aviões da azul e da Air France quase colidem no Aeroporto de Guarulhos

"O voo decolou em seguida, normalmente e em total segurança para seu destino.", disse a Azul em nota

Aeroporto de Guarulhos, em São PauloAeroporto de Guarulhos, em São Paulo - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Dois aviões quase colidiram durante taxiamento no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no início da noite dessa quarta-feira, 6, pouco antes da decolagem das aeronaves.

Em nota, a companhia aérea Azul disse que a aeronave do voo AD4547 (Guarulhos-Confins) precisou ser reposicionada em solo e, em seguida, passou pelo reabastecimento, antes da decolagem. "Não houve qualquer dano ou avaria no equipamento durante as manobras. O voo decolou em seguida, normalmente e em total segurança para seu destino."

Procurada, a empresa Air France não respondeu.

