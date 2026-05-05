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Guerra

Aviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à Ormuz, diz mídia iraniana

A agência de notícias iraniana Fars afirmou que a aeronave emitiu o código 7700, usado para indicar emergência a bordo, seja por problemas técnicos, médicos ou outros

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Aviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à OrmuzAviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à Ormuz - Foto: Farooq Naeem / AFP

Dois aviões da Força Aérea dos Estados Unidos voaram em círculos antes de perderem o sinal no Golfo Pérsico, próximo ao Estreito de Ormuz, nesta terça-feira (5) segundo a imprensa iraniana.

O site de monitoramento de voos Flightradar24 registrou que o avião-tanque KC-135 Stratotanker, que saiu de uma base aérea em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, realizou diversas manobras circulares antes de seguir rota irregular.

A agência de notícias iraniana Fars afirmou que a aeronave emitiu o código 7700, usado para indicar emergência a bordo, seja por problemas técnicos, médicos ou outros. Em seguida, ela teria perdido o sinal ao se aproximar do Catar.

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Segundo a Fars, pouco depois, o avião-tanque KC-46A Pegasus, que partiu de uma base aérea em Tel Aviv, em Israel, também emitiu o código 7700 antes de desaparecer dos radares. As imagens do Flightradar24 mostram que a aeronave também realizou trajetórias circulares antes da perda de sinal.

A Fars acrescentou que fontes atribuíram o problema a uma forte interferência nos sistemas de GPS e navegação. As Forças Armadas dos EUA não se manifestaram sobre o caso até a última atualização desta reportagem.
 

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