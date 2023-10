Aviões israelenses bombardeiam universidade de Gaza ligada ao Hamas; vídeo

Aviões israelenses bombardearam nesta quarta-feira a Universidade Islâmica da Faixa de Gaza. A instituição acadêmica é ligada ao grupo terrorista Hamas, que no último sábado lançou uma ofensiva contra Israel, dando início a um conflito militar com mais de mil mortos até o momento.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram o ataque pelas redes sociais. "Há pouco tempo, as IDF atacaram um importante centro operacional, político e militar do Hamas em Gaza – a Universidade Islâmica", escreveu o perfil. Ainda segundo a postagem, a universidade seria um "campo de treino para desenvolvimento de armas e inteligência militar". Veja abaixo um vídeo do ataque:

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.



A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.



Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd