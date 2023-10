Aviões israelenses bombardeiam universidade de Gaza 

A- A+

Aviões israelenses bombardearam nesta quarta-feira a Universidade Islâmica da Faixa de Gaza. A instituição acadêmica é ligada ao grupo terrorista Hamas, que no último sábado lançou uma ofensiva contra Israel, dando início a um conflito militar com mais de mil mortos até o momento.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram o ataque pelas redes sociais. "Há pouco tempo, as IDF atacaram um importante centro operacional, político e militar do Hamas em Gaza – a Universidade Islâmica", escreveu o perfil. Ainda segundo a postagem, a universidade seria um "campo de treino para desenvolvimento de armas e inteligência militar". Veja abaixo um vídeo do ataque:

— O intenso bombardeio aéreo destruiu completamente alguns edifícios da Universidade Islâmica —, disse à AFP Ahmed Orabi, funcionário do centro. — Ninguém pode entrar por causa dos incêndios, pedras e escombros espalhados pelas ruas que cercam a universidade —, disse ele.

Espessas nuvens de poeira subiram ao céu enquanto os edifícios desabavam, observou o correspondente da AFP.

A Universidade Islâmica é ligada ao movimento islâmico Hamas, que governa o enclave palestino. Israel continua a sua ofensiva aérea massiva contra a Faixa de Gaza, quatro dias depois de o Hamas ter lançado um ataque surpresa a partir do enclave palestiniano.

