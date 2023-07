A- A+

Previsão do tempo Aviso do Inmet aponta 'perigo potencial' de chuvas na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata O alerta menciona chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e vale até as 10h desta segunda-feira (10)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de aviso de acumulado de chuva com classificação "perigo potencial" em relação ao grau de severidade. O alerta menciona chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e vale até as 10h desta segunda-feira (10), englobando a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata pernambucana.



Além de Pernambuco, o aviso do Inmet englobou regiões de outros estados como Alagoas, Sergipe, Paraíba e Bahia, apontando baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Instruções

O Instituto emitiu algumas intruções para moradores dessas regiões, tais como evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Áreas Afetadas:

Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Leste Sergipano, Leste Alagoano, Agreste Sergipano, Agreste Alagoano, Mata Paraibana, Sertão Sergipano, Nordeste Baiano.

