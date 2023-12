A- A+

Rio de Janeiro Avó com diploma causa polêmica nas redes sociais: "Choque de realidade" Publicação no X, antigo Twitter, lembrou discórdia que viralizou em 2022 sobre sorvete Baccio di Latte

Uma carioca viralizou ao postar uma foto do diploma universitário da avó, formada em 1963. A imagem, postada no X (antigo Twitter), chamou a atenção por lembrar outra polêmica, que gerou discussões sobre desigualdade na rede. Em 2022, uma usuária postou uma foto com cinco potes de sorvete da marca Baccio di Latte, cada um a cerca de R$ 40, comprados pelo pai.

Já a postagem da carioca, identificada por Paula nas redes, mostra o diploma com uma capa vermelha e detalhes em dourado, com a legenda: “o diploma da minha avó da PUC-Rio emitido em 1963 humilhando o meu de 2022, que só foi dado em versão virtual por e-mail”. A imagem foi carregada ao X nesta terça-feira, às 12h50. Menos de 24 horas depois, já tinha acumulado mais de 10,5 milhões de visualizações, 61,6 mil curtidas e 4.562 comentários.

Postagem original — Foto: Reprodução

Nos comentários, muitas pessoas lembraram do caso dos sorvetes e ironizam a situação: “o diploma da vó é o novo Baccio di Latte”, comentou um seguidor. “Mulher, você não aprendeu nada com a menina do Baccio di Latte?”, advertiu outro.

Postagem sobre Baccio de Latte viralizou em 2022 — Foto: Reprodução

Outros usuários consideraram chocante que a avó de Paula tivesse formação universitária. “Não consigo nem imaginar uma realidade com uma avó graduada, a minha geração é a primeira a entrar na faculdade”, escreveu uma internauta. “Choque de realidade”, classificou outra.

Depois da repercussão, Paula tornou o perfil privado. Antes disso, a carioca, formada em direito pela PUC-Rio, fez uma série de publicações explicando a intenção ao compartilhar a foto.

“Meu objetivo era compartilhar a beleza do diploma da minha avó, principalmente comparado com o meu que é da mesma instituição. Infelizmente, ganhei discursos sobre meus antepassados serem a culpa da desigualdade social do Brasil sem nem saber a história da minha família”. Ela explicou que a avó materna é graduada em geografia e trabalhou como professora na rede pública de ensino.

“Se minha avó, atualmente com 85 anos, possui diploma, é porque meu bisavô apoiava e estimulava que seus filhos estudassem. Investia nos estudos mesmo sem ter dinheiro sobrando. Minha avó fez licenciatura em geografia, não sei que mundo vocês são para achar que professor é rico”, publicou.

Alguns seguidores apoiaram a carioca. “Você deve ter muito orgulho dela! Em uma época em que muitas mulheres eram obrigadas a abdicar da educação em prol da família, ela conseguiu se formar, e algo que acontecia de forma muito mais rara que hoje em dia e que exige muita dedicação. Que lindo!”, compartilhou uma usuária.

