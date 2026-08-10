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saúde Avó de 70 anos aparenta ser surpreendentemente jovem "graças a rotina exaustiva" Eva Birath, de 70 anos, faz musculação quatro vezes na semana e faz uma dieta livre de qualquer alimento de origem vegetal

Eva Birath, de 70 anos, atribui sua aparência excepcionalmente jovem a uma rotina rigorosa de levantamento de peso, bem como a uma dieta livre de qualquer alimento de origem vegetal. A avó de três netos diz que levanta pesos quatro vezes por semana.

"Estou apenas tentando ficar o mais em forma possível. Sempre priorizei a boa forma física", disse Birath que jogava vôlei desde os 12 anos e é competidora de fisiculturismo desde os 40.

"Não mudei minha abordagem por estar mais velha. Apenas percebi que, na verdade, ela se torna ainda mais importante à medida que envelhecemos", afirma.

Na dieta, ela costuma consumir 800 gramas de carne por dia — cerca de quatro bifes de carne. Especialistas já alertaram contra regimes alimentares com alto teor de carne – amplamente conhecidos como dietas 'carnívoras'.

Os médicos atribuíram este tipo de plano alimentar ao subsequente aumento de casos de gota – uma forma dolorosa de artrite causada pelo acúmulo de ácido úrico, desencadeado por compostos presentes na carne vermelha.

E cardiologistas também alertaram para os riscos cardíacos associados a essa dieta, que normalmente é rica em gordura saturada.

Segundo a British Heart Foundation, "dietas extremas ricas em gordura saturada e pobres em fibras são conhecidas por elevar os níveis de colesterol, aumentando o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral".

Birath revelou que foi diagnosticada com câncer de cólon aos 61 anos e passou por uma cirurgia para remover o tumor. Ela estava então em seu sexto ano seguindo a dieta carnívora.

No entanto, ela se recusa a usar isso como motivo para parar e agora está transmitindo seu amor pelo exercício físico para outra geração. Ela atribui seu bem-estar ao estilo de vida, mas afirma que não há nenhum truque milagroso por trás de sua forma física.

" Consistência e apenas boa nutrição", segundo ela.

Outros hábitos de saúde que ela considera essenciais incluem saunas regulares e banhos de água fria.

Confira vídeo do treino de Birath:

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