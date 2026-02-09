A- A+

pornografia infantil Avó é presa suspeita de vender netas de 10, 12 e 14 anos para piloto da Latam Ela teria vendido suas três netas de 10, 12 e 14 anos para o piloto da Latam Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, que também foi preso nesta segunda

A Polícia Civil registrou o momento da prisão de Denise Moreo, de 55 anos, por suspeita de integrar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, na manhã desta segunda-feira (9). Ela teria vendido suas três netas de 10, 12 e 14 anos para o piloto da Latam Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, que também foi preso nesta segunda após ser retirado de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A reportagem tenta contato com as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Segundo a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação "quando ele (Lopes) tinha contato físico com as crianças, ele as estuprava". As investigações apontam que o piloto participava do esquema de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos oito anos. Lopes também teria usado documentos falsos para conseguir levar crianças e adolescentes a motéis.

"Ele tinha contato com algumas das vítimas e ele levava até para motel com RG de pessoa maior de idade. Uma delas, ele começou a abusar com 8 anos e hoje ela já está 12. A outra acabou de fazer 18 anos, uma das vítimas. Quando ele tinha contato físico, real, com essas crianças, então ele as estuprava", diz a delegada.

Além das duas prisões, a polícia ainda cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. As ações são realizadas na capital paulista e em Guararema, na região metropolitana.



