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Tecnologia AWS Builder Center se aproxima de universidades em Pernambuco Comunidade tem foco na formação de jovens desenvolvedores por meio universidades

Referência como distrito de inovação da América Latina, Pernambuco tornou-se um dos estados brasileiros que contemplou mais de 5% dos estudantes selecionados em todo o Brasil no Student Builder Campus Leader (SBCL). O SBCL é um programa oficial da Amazon Web Services (AWS), voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias.

A comunidade- que pode ser acessada de forma gratuita - reúne estudantes, desenvolvedores e pessoas de outras vertentes profissionais que podem se conectar, compartilhar trilhas de aprendizado, participar de workshops práticos e trocar experiências voltadas para o setor.

De acordo Marcelo Paiva, que lidera o programa Student Builder Campus Leader, o espaço possibilita ao participante acesso a fóruns, blogs, treinamentos e certificações.

“Estamos em uma era de transição muito grande, em que a Inteligência Artificial (IA) vai ser cada vez mais parte da vida profissional e pessoal das pessoas. Essa comunidade entra muito nessa esteira de ser mais um vetor que ajuda as pessoas a se conectarem, se qualificarem e evoluírem do ponto de vista da proficiência tecnológica”, explica.

Além do Brasil, o Student Builder Campus Leader ocorre na Índia, Alemanha e Estados Unidos. Por isso, o investimento também se concentra no desenvolvimento dos jovens.

Marcelo Paiva, sócio da Effect Sport, agência que lidera o programa Student Builder Campus Leader Foto: Arquivo Pessoal/Cortesia

Em 2026, o programa lançou um processo seletivo que contempla todo o País, com a seleção de 200 líderes estudantis de diferentes instituições de ensino.

“A ideia é justamente levar essa comunidade para dentro das universidades, para que os estudantes tenham conhecimento dela e consigam se desenvolver a partir disso. A gente selecionou esses líderes para uma jornada de 12 semanas em que tinham a missão de explicar para os seus colegas o que era o AWS Builder Center, quais são as vantagens que eles teriam em estar usando [a comunidade], como poderiam estar se qualificando mais ainda através do Builder Center”, detalha Marcelo.

Em Pernambuco, foram selecionados 11 líderes estudantis, que fazem parte de instituições de ensino de diferentes municípios do estado.

“Não são apenas estudantes do Recife. Temos alunos da [Universidade] Federal do Vale do São Francisco, alunos de universidades com campus em Paulista, Salgueiro, Jaboatão dos Guararapes. Enfim, de diferentes lugares de Pernambuco. Mapeamos as universidades, fomos em cada uma delas, conversamos com lideranças estudantis e fomos divulgando o projeto. A partir daí, as pessoas foram aplicando para as vagas por meio da comunidade online. Lá tinham questionários e testes que foram filtrando os candidatos até chegarmos aos escolhidos”, conta Paiva.

Segundo Marcelo Paiva, a ideia é seguir com o Student Builder Campus Leader no ano que vem. No entanto, o projeto conta com a renovação dos líderes, já que parte deles devem concluir o curso superior.

Rec’n’Play como vitrine

Marcelo também destacou a participação da AWS Build Center em importantes eventos voltados para tecnologia no Brasil, entre eles o REC’n’Play. Será a primeira vez que o projeto integra a programação do evento, realizado no Bairro do Recife entre os dias 11 e 14 de novembro.

“Estávamos procurando eventos universitários para participar. O REC'n'Play entrou no radar e, por isso, a gente entrou em contato com os organizadores do evento e fechamos essa parceria. É um evento grande, o maior que vamos participar até o momento. São vários líderes, não só de Pernambuco, mas também de outros estados. Estamos marcando de encontrar vários líderes para conversarmos pessoalmente, saber um pouco da experiência, ter um retorno com mais profundidade. [Queremos] ter uma participação que ajude as pessoas a conhecerem essa comunidade, que é gratuita e está aí realmente para ajudar no desenvolvimento de cada jovem, seja ele desenvolvedor ou não”, destacou.

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