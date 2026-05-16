Axilismo: entenda o que significa esse fetiche
Segundo especialistas, o fetiche é mais comum entre os homens, porém, as mulheres também gostam pela região ser relacionada com a masculinidade e virilidade do homem
O axilismo é definido como atração ou desejo sexual provocado por axilas. Além dos pelos, outro fator que faz as pessoas terem desejos sexuais pela axila é o cheiro. O que para alguns o odor característico pode ser algo que expele, para outros pode ser uma tensão sexual e algo agradável. Q
Quem é adepto do axilismo como fetiche geralmente gosta de cheirar e lamber a região do companheiro e companheira — principalmente depois de um exercício físico.
O axilismo é mais comum entre mulheres ou homens?
Segundo especialistas, o fetiche é mais comum entre os homens, porém, as mulheres também gostam pela região ser relacionada com a masculinidade e virilidade do homem. E afirmam que a tensão sexual está ligada à química corporal, devido aos feromônios ligados ao odor e que despertam áreas do cérebro ligadas ao sexo.
Como é produzido o hormônio?
Este hormônio é produzido tanto por insetos quanto mamíferos com a função de atrair sexualmente parceiros e parceiras, ou no caso dos animais, demarcar trilhas e se comunicar.
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Axilismo está ligado a práticas de BDSM
Este tipo de fetiche também é muito aproveitado com práticas de BDSM — sigla que denomina um conjunto de práticas consensuais envolvendo bondage e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo — geralmente as pessoas prendem as mãos de seu companheiro e observa com mais atenção a axila do outro. Podendo lamber, chupar, acariciar e até beijar.
Especialistas também afirmam que essa atração pela estética da região, pode estar associada a relação de carinho. Visto que braços musculosos com axilas mais definidas, costumam parecer que tem um abraço mais aconchegante e quente.