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SAÚDE Axilismo: entenda o que significa esse fetiche Segundo especialistas, o fetiche é mais comum entre os homens, porém, as mulheres também gostam pela região ser relacionada com a masculinidade e virilidade do homem

O axilismo é definido como atração ou desejo sexual provocado por axilas. Além dos pelos, outro fator que faz as pessoas terem desejos sexuais pela axila é o cheiro. O que para alguns o odor característico pode ser algo que expele, para outros pode ser uma tensão sexual e algo agradável. Q

Quem é adepto do axilismo como fetiche geralmente gosta de cheirar e lamber a região do companheiro e companheira — principalmente depois de um exercício físico.

O axilismo é mais comum entre mulheres ou homens?

Segundo especialistas, o fetiche é mais comum entre os homens, porém, as mulheres também gostam pela região ser relacionada com a masculinidade e virilidade do homem. E afirmam que a tensão sexual está ligada à química corporal, devido aos feromônios ligados ao odor e que despertam áreas do cérebro ligadas ao sexo.

Como é produzido o hormônio?

Este hormônio é produzido tanto por insetos quanto mamíferos com a função de atrair sexualmente parceiros e parceiras, ou no caso dos animais, demarcar trilhas e se comunicar.





Axilismo está ligado a práticas de BDSM

Este tipo de fetiche também é muito aproveitado com práticas de BDSM — sigla que denomina um conjunto de práticas consensuais envolvendo bondage e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo — geralmente as pessoas prendem as mãos de seu companheiro e observa com mais atenção a axila do outro. Podendo lamber, chupar, acariciar e até beijar.

Especialistas também afirmam que essa atração pela estética da região, pode estar associada a relação de carinho. Visto que braços musculosos com axilas mais definidas, costumam parecer que tem um abraço mais aconchegante e quente.

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