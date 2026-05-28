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Conflito 'Axios': EUA e Irã chegam a acordo preliminar sobre guerra, mas precisam de aprovação de Trump Ainda segundo o veículo americano, o bloqueio naval imposto pelos EUA será gradualmente suspenso, em linha com a retomada do fluxo comercial pelo Estreito

Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo preliminar para um memorando de entendimento de 60 dias que prevê a extensão do cessar-fogo e o início de negociações sobre o programa nuclear iraniano, mas o presidente Donald Trump ainda não deu aprovação final ao texto, segundo autoridades americanas ouvidas pela Axios.

De acordo com a reportagem, o memorando estabelece que a navegação pelo Estreito de Ormuz será "irrestrita", o que inclui a ausência de tarifas e de ataques e assédio a embarcações comerciais. Autoridades americanas disseram à Axios que o Irã também terá de remover todas as minas marítimas da região em até 30 dias.

Ainda segundo o veículo americano, o bloqueio naval imposto pelos EUA será gradualmente suspenso, em linha com a retomada do fluxo comercial pelo Estreito. O documento também incluiria um compromisso iraniano de não buscar armas nucleares.

As negociações previstas para a janela de 60 dias devem começar discutindo o destino do urânio altamente enriquecido do Irã e os limites para o enriquecimento nuclear iraniano. Em troca, os EUA se comprometeriam a discutir alívio de sanções e a liberação de recursos iranianos congelados no exterior, além de mecanismos para facilitar o envio de bens e ajuda humanitária ao país.

Segundo a Axios, autoridades americanas afirmaram que os termos do acordo estavam praticamente fechados desde terça-feira, mas ainda dependiam de aval político dos dois lados Os iranianos teriam informado posteriormente que já possuíam as aprovações necessárias para assinar o entendimento, embora Teerã não tenha confirmado a informação.

Os negociadores americanos apresentaram os detalhes do acordo a Trump, que pediu alguns dias para refletir antes de tomar uma decisão final. "O presidente comunicou aos mediadores que quer alguns dias para pensar", disse uma autoridade americana à Axios. O veículo ressalta que Trump e seus assessores já acreditaram, em outros momentos da guerra, estar próximos de um acordo, mas nenhuma negociação avançou até a conclusão.

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