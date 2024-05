Azeite de oliva para hidratar a pele? Nova trend do TikTok viraliza e médico diz se há riscos

A- A+

Se usar o azeite de oliva para fritar e cozinhar já é um assunto polêmico entre os especialistas, imagine usá-lo para hidratar a pele do rosto. Pois é exatamente isso que influenciadores americanos estão fazendo e publicando em suas redes sociais.

A tendência está sendo chamada de “óleo granulado”, com os TikTokers esfregando diferentes líquidos no rosto na esperança de banir manchas e cravos pretos. Uma marca de azeite americana até promoveu um de seus produtos para hidratação da pele. Segundo eles, “A limpeza com óleo é realmente eficaz para retirar impurezas da pele. Tudo o que você faz é aplicar um pouco de azeite na pele seca e esfregar na pele por cerca de 20 minutos”.



Eles afirmam que depois da aplicação, é bom usar sabonete facial e esfregar bem a pele. A recomendação é que faça a limpeza da pele uma vez por semana. A postagem, entretanto, rendeu comentários negativos de pessoas. Uma delas, por exemplo, disse que teve “mais acne depois da limpeza”, enquanto outra pediu para que as pessoas não usarem azeite. “Ele obstruirá os poros. Vocês podem usar óleos de limpeza que contenham azeite que foi tratado adequadamente, mas não óleo de verdade”.

Médicos e especialistas estão do lado das pessoas da postagem e afirmam que é “mais um mito do que uma realidade” e pode ser prejudicial.

“Embora esses óleos sejam conhecidos por suas propriedades hidratantes, até onde sei, não há evidências científicas que apoiem a afirmação de que eles possam remover cravos com eficácia”, disse Lawrence Cunningham, médico de família aposentado e especialista em saúde do UK Care Guide.

Segundo o especialista, os cravos são um tipo de acne que se forma quando os poros da pele ficam obstruídos com células mortas e excesso de oleosidade. Ou seja, adicionar mais óleo por cima pode piorar o problema dos pontos negros.

“Já vi casos em que pacientes desenvolveram dermatite de contato e pioraram surtos de acne como resultado do uso desses óleos na pele do rosto. Além disso, indivíduos com pele sensível podem apresentar irritação ou reações alérgicas. Os óleos de cozinha não são refinados para uso cosmético, o que significa que contêm impurezas que podem ser prejudiciais à pele”, explica.

Para combater eficazmente os cravos pretos, o especialista recomenda uma combinação de limpeza e esfoliação regular. Os produtos escolhidos devem ser adaptados às necessidades específicas da sua pele – tendo em conta a sua oleosidade, secura e sensibilidade.

