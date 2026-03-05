Azerbaijão promete resposta a ataques com drones; Irã nega envolvimento

A- A+

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, prometeu retaliação nesta quinta-feira (5) após quatro pessoas ficarem feridas em ataques com drones contra um aeroporto e perto de uma escola.

"Um ato terrorista foi perpetrado pelo Irã contra território do Azerbaijão", declarou Aliyev em uma reunião do conselho de segurança de seu país.

As Forças Armadas "receberam instruções para preparar e executar medidas retaliatórias". O Ministério da Defesa do país já havia advertido que o incidente "não ficará sem resposta".

O Exército iraniano negou ter lançado drones contra o Azerbaijão e acusou Israel.

"Não seria a primeira vez que esse tipo de ação é executado pelo regime sionista, com o objetivo de perturbar as relações entre países muçulmanos", afirmou o Estado-Maior iraniano em um comunicado citado pela televisão estatal.

Um dos ataques atingiu Nakhichevan, um exclave localizado entre Armênia, Turquia e Irã.

O Irã expressa há algum tempo a preocupação de que Israel, aliado e fornecedor de armas do Azerbaijão, utilize seu espaço aéreo para executar ataques.

Teerã desconfia da aspiração separatista da minoria étnica azeri, que representa quase 10 dos 83 milhões de habitantes do país.

