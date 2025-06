Azul opera voo direto entre Recife e Florianópolis a partir desta segunda-feira (30)

A- A+

A companhia aérea Azul iniciou a rota Recife-Florianópolis nesta segunda-feira (30). Segundo a empresa, a operação será realizada em aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 clientes.



Serão três voos semanais diretos, às segundas, quartas e sextas, até o dia 1 de agosto. O objetivo, segundo a Azul, é reforçar a operação para atender a demanda das férias de julho. No total, serão oferecidos 30 voos entre chegadas e partidas no período.



Do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, os voos para Florianópolis terão partidas às 2h05 com chegada prevista às 6h05 na capital catarinense.



Já no sentido contrário, a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis, a Azul terá voos com partida às 6h55 e previsão de chegada às 10h25 no Recife.



"Recife é um dos nossos principais hubs e costumamos ter uma alta demanda nessa época do ano e esperamos que as partidas de Florianópolis também atendam aos interesses de quem quer aproveitar essa época de férias", destacou a gerente sênior do Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.



Atualmente, a Azul opera 35 rotas no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, para destinos nacionais e internacionais, em quase 2 mil voos mensais.



Desde o início das operações na Capital pernambucana, em 2009, mais de 23,1 milhões de clientes embarcaram ou desembarcaram no terminal, em mais de 228 mil voos realizados.

Em junho, a Azul lançou duas novas rotas internacionais a partir do Recife: voos para Porto, em Portugal, e para Madri, na Espanha.



As rotas passaram a ser operadas duas vezes por semana e buscam atender à crescente demanda de passageiros brasileiros e estrangeiros para estes dois países.



"A capital pernambucana foi escolhida estrategicamente para receber essas rotas por ser o maior centro de conexões da Azul na região Nordeste", destacou a companhia aérea.

