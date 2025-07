A- A+

Recuperação judicial Azul recebe aprovação final do tribunal dos EUA para financiamento DIP de US$ 1,6 bi As decisões ocorreram durante audiência promovida em Nova York no âmbito do processo equivalente à recuperação judicial, protocolado no final de maio

A Azul recebeu nesta quinta-feira (24) a aprovação final da Justiça dos EUA para petições relacionadas ao processo de Chapter 11, incluindo o aval para o financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão. As decisões ocorreram durante audiência promovida em Nova York no âmbito do processo equivalente à recuperação judicial, protocolado no final de maio.



A aérea destaca que nenhuma das aprovações concedidas pelo tribunal sofreu objeções das partes envolvidas. "Isso reforça como a Azul segue trabalhando em constante parceria com os stakeholders envolvidos no processo", diz em nota. A companhia avalia ainda que a aprovação representa um "avanço crucial no processo de reestruturação financeira".

Para o CEO da Azul, John Rodgerson, com a aprovação final do financiamento DIP e o suporte contínuo dos principais parceiros financeiros, "a Azul está bem-posicionada para executar nosso plano de transformação e emergir como uma companhia aérea mais forte e competitiva".

Arrendamentos

A Azul informou ainda que protocolou o acordo previamente anunciado com a AerCap, que representa a maior parte de seu passivo de arrendamento de aviões. A expectativa é que somente esse acordo resulte em mais de US$ 1 bilhão em economia na operação da frota, segundo estimativas da companhia.

O acordo está previsto para ser avaliado na próxima audiência omnibus da Azul, em 13 de agosto de 2025. O Tribunal também autorizou a rejeição de dois contratos de arrendamento de motores inativos, o que não impacta a frota, as rotas ou a capacidade de atender clientes.

"Essas ações são um exemplo do esforço da Azul para otimizar sua frota, reduzir custos de longo prazo e fortalecer ainda mais sua estrutura de capital enquanto se posiciona para o sucesso futuro", finaliza a aérea.

