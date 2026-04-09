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AVIAÇÃO Azul registra 12 voos cancelados e Gol tem operações suspensas por uma hora em São Paulo após pane Segundo as companhias, passageiros afetados estão recebendo a assistência prevista pela Anac

A pane técnica que paralisou o aeroporto de Congonhas e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta quinta-feira gerou o cancelamento de 12 voos da Azul, além de outros seis que tiveram que ser desviados para outros aeroportos.

"A companhia ressalta que está em contato permanente com as autoridades aeronáuticas para minimizar os impactos. Os clientes afetados estão recebendo a assistência prevista pela Resolução 400 da Anac", disse a Azul, em nota, informando que foram afetadas as operações de pouso e decolagem da Azul nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos.

Já a Gol informou que teve suas operações suspensas por cerca de uma hora nos aeroportos do estado nesta manhã e que as atividades estão sendo retomadas parcialmente.

"As equipes da Gol atuam para minimizar os impactos e prestar apoio aos Clientes. Todos os passageiros impactados por cancelamentos e atrasos estão recebendo as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC", disse a companhia, em nota.

A orientação para os clientes que buscam informações atualizadas sobre voos é consultar os canais oficiais da Gol ou as comunicações exibidas nas salas de embarque dos aeroportos.

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