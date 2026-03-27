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Companhia Aérea Azul reverte lucro e tem prejuízo líquido ajustado de R$ 425,5 milhões no 4º tri de 2025 No acumulado do ano passado, a empresa registrou perda de R$ 4,28 bilhões

A companhia aérea Azul reverteu lucro e teve prejuízo líquido ajustado de R$ 425,5 milhões no quarto trimestre de 2025, ante ganho de R$ 62,4 milhões registrado um ano antes. No acumulado de 2025, a empresa registrou perda de R$ 4,28 bilhões, alta de 330% ante o prejuízo reportado em 2024.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ficou em R$ 2,138 bilhões no quarto trimestre, aumento de 9,6% ante o apurado um ano antes, nível recorde. No ano, o indicador também subiu 9,6%, para R$ 6,64 bilhões. Já a margem Ebitda ficou em 36,9%, ante 35,2% do quarto trimestre de 2024.

A receita líquida da empresa cresceu 4,6% anualmente, ficando em R$ 5,799 bilhões no quarto trimestre. Em 2025, somou R$ 21,973 bilhões, expansão de 12%. O crescimento, segundo a Azul, reflete um "ambiente de demanda consistentemente forte e ajustes estratégicos de malha", entre outros fatores. No trimestre, a Azul transportou 8 milhões de passageiros, em linha com o mesmo período de 2024.

Entre outubro e dezembro, a Azul ampliou sua capacidade total (ASK) em 1,1% ante um ano antes, fechando o trimestre com o indicador em 12,460 milhões, impulsionada principalmente por um crescimento de 11,8% nas operações internacionais da companhia aérea. A receita por assento-quilômetro disponível (Rask) aumentou em 3,5%, e ficou em 46,55 centavos de real.

O custo operacional por assento disponível por quilômetro (Cask) da aérea foi de 35,15 centavos de real no quarto trimestre de 2025, ampliação de 0,6% ante igual intervalo de 2024. Já o preço médio combustível por litro ficou em R$ 3,93, alta anual de 1,5%



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