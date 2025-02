Azul suspende operações em 14 cidades do país; confira a lista

A- A+

Leia também

• Recife terá voo direto para Madrid, na Espanha, anuncia o Governo de Pernambuco

• Avião faz pouso de emergência após passageiro morrer durante o voo, na Espanha

A Azul Linhas Aéreas anunciou a suspensão de suas operações em 14 cidades devido ao que classificou como uma reavaliação constante de suas operações e necessidades de mercado. Do total, quatro operações com destinos para cidades do Ceará foram suspensas no dia 13 deste mês, e as demais ocorrerão no decorrer do próximo mês de março e inclui destinos de todas as regiões do País. Confira abaixo a lista de cidades com voos suspensos.

Em 13 de fevereiro:

- Crateús (CE)

- São Benedito (CE)

- Sobral (CE)

- Iguatú (CE)

No dia 10 de março:

- Campos (RJ)

- Correia Pinto (SC)

- Jaguaruna (SC)

- Mossoró (RN)

- São Raimundo Nonato (PI)

- Parnaíba (PI)

- Rio Verde (GO)

- Barreirinha (MA)

- Três Lagoas (MS)

No dia 31 de março:

- Ponta Grossa (PR)

Além dessas suspensões, a Azul ajustará a operação nas cidades de Cabo Frio (RJ) e Caldas Novas (GO). Elas não serão suspensas de forma definitiva, porém, seus voos serão sazonais, atuando apenas nos meses de alta temporada, a partir do dia 31 de março

Qual o motivo da suspensão?

Segundo a Azul, as mudanças ocorreram "devido a uma série de fatores como o aumento de custos operacionais causados pela crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar e disponibilidade de frota".

A empresa informou que os clientes impactados serão comunicados com antecedência e todos receberão a devida assistência, conforme prevê as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Fusão com a Gol

No início de janeiro, o Grupo Abra, controlador majoritário da Gol e da Avianca, anunciou um memorando de entendimento para avaliar a fusão dessas companhias com a Azul, abrangendo operações nacionais, regionais e internacionais.

A concretização dessa fusão depende da saída da Gol de seu processo de recuperação judicial. A Gol, fundada por Nenê Constantino, não participará diretamente na gestão da nova empresa, que será liderada pela Abra. A futura empresa, caso a fusão ocorra, será gerida por um conselho composto por três membros da Abra, três da Azul e três independentes.

Veja também