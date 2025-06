Babesiose: doença transmitida pelo carrapato deixou influenciadora fitness parcialmente paralisada

A- A+

Ao longo do ano passado, a influenciadora norte-americana, Maria Palen, 31, disse em suas redes sociais que estava com uma doença misteriosa, que a deixou acamada e fez com que ela perdesse em um curto espaço de tempo uma grande quantidade de peso.

"Começou com pequenas dores que a maioria das pessoas ignoraria, então meu corpo desistiu completamente de mim".

Inicialmente, os médicos acreditaram que se tratava de uma doença autoimune, até descobrirem Babesiose, também conhecida como piroplasmose ou doença do carrapato, é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Babesia, pequenos organismos que entram na corrente sanguínea através da picada de um carrapato.

Normalmente, a babesiose afeta cães, gatos, bovinos, entre outros animais.

O período de incubação da babesiose varia de sete a 20 dias. Os protozoários do gênero Babesia são parasitas de ciclo heteroxeno, necessitando de um hospedeiro definitivo, o carrapato, e um hospedeiro intermediário, neste caso a influenciadora, para realizar seu ciclo biológico.

“A transmissão ocorre durante o repasto sanguíneo, momento em que o protozoário é inoculado no hospedeiro juntamente com a saliva. Os esporozoítos, que são a forma infectante do parasita, entram na circulação sanguínea do hospedeiro e se multiplicam, levando à doença. Depois de infectados, os hospedeiros podem apresentar a doença de forma aguda ou crônica”, afirma o site Chemitec, agro-veterinária.

A doença, frequentemente, é assintomática ou se manifesta como uma enfermidade leve do tipo viral em pessoas jovens e saudáveis. Pode causar uma doença mais grave ou fatal em pacientes asplênicos (ausência de baço) ou imunocomprometidos e em idosos.

Algumas pessoas ainda podem ter febre, amarelamento da pele e olhos, aumento do fígado e do baço além de seus tamanhos normais, além da perda dos movimentos.

Outros fatores de risco são: residência ou viagem para região endêmica, exposição a carrapatos Ixodes scapularis e transfusão sanguínea.

Palen afirmou que quando voltou ao hospital começou a sentir um formigamento nos membros inferiores. "Assim que os analgésicos fizeram efeito no hospital, minhas pernas começaram a ficar dormentes. Primeiro a esquerda, depois a direita, até chegar ao meu umbigo", diz.

Ela foi diagnosticada com mielite transversa, inflamação na medula espinhal associada à Doença de Lyme, e os médicos revelaram que ela teria poucas chances de voltar a andar. "33% de chance de recuperação total, 33% de chance de recuperação parcial ou 33% de chance de nenhuma recuperação", afirmou.

