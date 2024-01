A- A+

viral 'Baby Theo', com 1 mi de seguidores, viraliza ao falar nome de todas as frutas e comer com as mãos Nos vídeos, a criança reconhece e pede para colocar uma bergamota na cesta de feira

Um bebê está viralizando na internet por comer e saber o nome de diversos tipos de frutas e legumes. Em um dos vídeos mais recentes, por exemplo, ele abre a geladeira da casa, repleta de folhas verdes, e pega vários pedaços de melão para comer. Em outro, acompanhado da mãe em uma feira, ele coloca laranjas, pêssegos e limões na cesta e repete o nome de todas as frutas. Mas a surpresa maior é quando ele reconhece uma bergamota, também conhecida como mexerica.

A página no Instagram do Baby Theo já acumula mais de 1 milhão de seguidores. O perfil é administrado pela mãe, a dentista Josiane Bertol Marques. Os vídeos da criança já têm mais de 1 milhão de visualizações também. Em outro momento, o prato do menino está repleto de couve, cenoura, tomate, feijão, e além dele comer tudo, Theo, que acaba de completar dois anos, ainda repete as palavras em inglês.

Sua festa inclusive teve como tema uma feira. No local diversas barracas com frutas e legumes que ele podia escolher qual queria comer. tinha chuchu, pera, maça e cenoura, por exemplo.

Dieta vegana em bebês

Recentemente, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido publicou diretrizes para pais que desejam que seus bebês sigam uma dieta vegana. Recomendações sobre a retirada de ingredientes de origem animal da alimentação de crianças tão pequenas são raras em documentos oficiais. Tampouco há consenso médico nesse terreno.

A Academia Americana de Pediatria (AAP) ratifica que uma dieta vegana no início da vida pode ser segura e eficiente, desde que as crianças sejam acompanhadas de perto por pediatras e nutricionistas especialistas no assunto, pois eles saberão substituir as fontes de proteínas, gorduras, fibras e vitaminas.

Na opinião de Sonir Antonini, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), o assunto é complexo e precisa conciliar interesses.

— Pais têm direito de escolher qual será a alimentação dos filhos. Mas deve-se ser responsável e cuidadoso para não colocar a saúde de crianças em risco. E isso significa que até 1 ano de idade o bebê não deve ser vegano. E recomenda-se que antes dos 2 anos, por precaução e segurança, a criança também não seja — defende.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como os órgãos brasileiros, como o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), preconiza que todos os bebês, sejam eles de famílias veganas ou não, alimentem-se exclusivamente do leite materno até os 6 meses de idade. Nenhum outro tipo de alimento deve ser oferecido, como frutas, verduras, papinha e mingau e nem mesmo líquidos, como água, água de coco, chá, suco ou outros leites.

