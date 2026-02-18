A- A+

CARNAVAL 2026 Bacalhau do Batata arrasta mais de 600 foliões para as ladeiras do Sítio Histórico de Olinda Assim como o Munguzá do Zuza Miranda & Thaís, a agremiação do Bacalhau acontece tradicionalmente na Quarta-Feira de Cinzas

Na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (18), o Bacalhau do Batata, bloco tradicional que desfila desde 1962, levou mais de 600 foliões às ladeiras do Sítio Histórico de Olinda com músicas populares e muito frevo no pé.

O cortejo saiu por volta das 10h30 dos entornos da Igreja de São Salvador do Mundo, desceu a Ladeira da Sé e seguiu em direção às ruas históricas da cidade.

Marcado por sua irreverência e alegria, o bloco reuniu diversos foliões no fim da manhã e movimentou as ruas da cidade com desfiles, brincadeiras, canções e muita dança.

Fundado em 9 de fevereiro de 1962, a agremiação surgiu da iniciativa de um garçom chamado Izaías Ferreira da Silva, conhecido popularmente como Batata, que decidiu reunir amigos para prolongar a festa além dos dias oficiais de folia.

A organização enxergou no Bacalhau de Batata uma opção de aproveitar o último dia da folia para quem trabalhava no Carnaval. O encontro, regado a bacalhau, acabou inspirando o nome do bloco e moldando sua identidade, marcada pela mistura de tradição, boemia e espírito popular.

O estandarte do bloco é feito com bacalhau e ingredientes que, normalmente, compõem o preparo do peixe, como tomates, cebolas, cenouras, alface e batatas. Izaías morreu em 1993, mas familiares e amigos carregam a tradição até os dias atuais. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

Hoje, a agremiação é presidida por Fátima Araújo, sobrinha de Batata.“É muito emocionante levar o bloco adiante e a alegria que meu tio tinha é a mesma que eu sinto hoje. É bom ver as pessoas felizes, sempre alegres. O Carnaval tem que continuar, mesmo que seja na Quarta-feira de Cinzas”, contou.

O Bacalhau do Batata acontece no mesmo local e momentos depois do encerramento do Bloco Munguzá do Zuza Miranda & Thaís, e muitos foliões aproveitam para emendar as duas programações, permanecendo até o desfecho da primeira celebração.

"Todo ano eu participo do Bacalhau do Batata. Para mim, é o melhor do Brasil", destaca Maurício Tomaz, morador da Cidade de Tabajara, em Olinda.

Maurício Tomaz, de 57 anos, mora na Cidade de Tabajara, em Olinda, e não deixa de ir um ano sequer para o Bacalhau do Batata | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

