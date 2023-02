A- A+

Carnaval 2023 Bacalhau do Batata reúne 'inimigos do fim' nas ladeiras de Olinda Criado em 1962, o Bacalhau mobiliza foliões na Quarta de Cinzas

Em Olinda, o Carnaval continua na Quarta-feira de Cinzas. O Bacalhau do Batata, troça que tradicionalmente reúne os foliões mais resistentes, desfilou pelas ladeiras do Sítio Histórico na manhã desta quarta (22).



O Bacalhau do Batata foi criado em 1962 pelo garçom Isaías Pereira da Silva. O cortejo acontece na Quarta de Cinzas porque Batata, que trabalhava durante os quatro dias de Carnaval, só podia aproveitar a folia na quarta. O estandarte é feito com bacalhau e ingredientes que normalmente compõem o preparo do peixe, como tomates, cebolas, cenouras, alface e batatas.

Isaías, o Batata, faleceu em 1993, mas o legado do garçom é lembrado anualmente no bloco, que passou a ser organizado por familiares e amigos do fundador. Para Ícaro Araújo, sobrinho-neto do idealizador do Bacalhau e membro da diretoria do Bloco, os dois anos sem desfile, por causa da pandemia, trouxeram uma espécie de tensão entre a organização. “É muito bom ver o povo reunido, estávamos com muita saudade e não sabíamos bem como seríamos recebidos nas ladeiras”, confessa Araújo.



Um dos personagens mais ligados ao Bacalhau é o garçom José Felipe, que sai com o bloco há mais de três décadas. “É muito gratificante estar nas ladeiras e junto com o povo depois de dois anos de pandemia. O bloco é uma homenagem aos garçons e às pessoas que não podem brincar no Carnaval por causa de trabalho”, diz Felipe.



Entre os foliões, houve até quem encontrou disposição para tirar a fantasia do armário em plena quarta-feira. Vestido de Tio Chico, personagem da Família Adams, o olindense Rogério Pontes aproveitou o fim de festa para desfilar pelas ladeiras do Sítio Histórico. "Quem é olindense tem o Carnaval na veia. A gente aproveita cada momento. Brinco o Bacalhau há mais de dez anos”, conta.

