Bachelet descartou concorrer à presidência do Chile pela terceira vez

A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, descartou, nesta quarta-feira (5), concorrendo ao cargo pela terceira vez, apesar das pesquisas a colocarem como a favorita para liderar as forças de esquerda nas eleições de novembro.

"Agora, outros devem assumir o desafio presidencial. A boa política exige renovação", afirmou Bachelet, de 73 anos, em um vídeo divulgado por sua fundação, a Horizonte Ciudadano.

Bachelet é a única mulher a ter governado o Chile. Foi eleita pela primeira vez em 2006 e depois em 2014, com mandatos de quatro anos.

Ela se despediu de sua última avaliação com 39% de apoio nas pesquisas.

Após o seu tempo na presidência, Bachelet foi nomeada diretora executiva da ONU Mulheres e, em seguida, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Nas esquerdas “há pessoas muito valiosas e capacitadas que saberão defender as demandas que o povo chileno anseia e merece”, afirmou Bachelet, um ícone do Partido Socialista.

“Apoiarei com paixão quem finalmente para eleito para representar nosso setor nas eleições de novembro”, acrescentou.

O ex-chefe de Estado anunciou a sua decisão no dia seguinte à renúncia de Carolina Tohá como ministra do Interior, para se candidatar à presidência nas eleições de 16 de novembro.

Com 59 anos, Tohá é militante do Partido pela Democracia (PPD), que integra a coalizão de esquerda do governo de Gabriel Boric.

O nome de Bachelet é até agora o mais bem posicionado nas pesquisas como possível candidatura ao governo chileno.

Uma pesquisa da empresa Criteria – divulgada no domingo – colocou o ex-presidente com 18% de preferência. Tohá, por sua vez, aparece com 3%.

A candidata de direita Evelyn Matthei, ex-prefeita da comuna de Providencia, na região metropolitana de Santiago, liderou os interesses de voto com 26%, de acordo com as pesquisas.

Matthei, de 71 anos, perdeu para Bachelet no segundo turno das eleições de 2013.

Após a renúncia de Tohá, o presidente Boric incentivou na terça-feira as forças de esquerda a escolherem um nome para as primárias, que no Chile são adicionais.

