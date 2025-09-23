A- A+

"vibrio vulnificus" Bactéria comedora de carne mata quinta pessoa em estado nos EUA Chamada de vibrio vulnificus, a bactéria fica em águas costeiras quentes e pode infectar as pessoas por meio de uma ferida aberta

Mais uma pessoa morreu no estado da Louisiana após contrair uma bactéria comedora de carne. Essa é a quinta vítima letal, disseram autoridades de saúde do estado. Chamada de vibrio vulnificus, a bactéria fica em águas costeiras quentes e é mais comum entre maio e outubro.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), ela pode causar doenças, incluindo fasceíte necrosante, com risco de morte. Ainda segundo os centros, cerca de uma em cada cinco pessoas infectadas por Vibrio vulnificus morre.

O nome da vítima não foi divulgado e ainda não está claro como ela contraiu a bactéria. Entretanto, a doença infecta as pessoas a partir de uma ferida aberta, por exemplo, exposta a água contaminada ou ao comer frutos do mar crus ou malpassados.

Duas das mortes por Vibrio vulnificus na Louisiana neste ano ocorreram em pessoas que comeram ostras cruas contaminadas, informou o departamento estadual de saúde. Louisiana e outros estados têm registrado um aumento nos diagnósticos de Vibrio vulnificus. Especialistas sugerem que a tendência pode ser devido ao aquecimento dos oceanos.

Autoridades estaduais de saúde disseram que, na última década, a Louisiana registrou uma média de sete infecções e uma morte por ano. Também houve 10 casos documentados da bactéria no Alabama e três no Mississippi, disse Weis, e um dos casos no Mississippi foi fatal.

