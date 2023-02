Avião na Bahia tem briga após mãe deixar filho em assento na janela que era de outra passageira

A- A+

Uma briga generalizada entre passageiros de um voo da Gol que síia de Salvador com destino a São Paulo, nessa quinta-feira (2), viralizou nas redes sociais.

Segundo informou o g1 Bahia, que teve acesso a um áudio de um funcionário que trabalhava na aeronave, a confusão começou depois que uma mãe deixou o filho sentar no assento de outra pessoa. Essa cadeira era próxima à janela.

"Toda essa confusão começou por conta de uma passageira que não teve empatia com outra passageira que tem um filho com deficiência. O menino estava sentado na poltrona dela, na fox [assento da janela]. Eu já estava fazendo o fechamento das portas quando vi as duas se estapeando, na fileira 20", afirmou o funcionário.

O tripulante não explicou se a colocação do menino no assento errado foi por engano ou propositalmente. A Gol disse que as pessoas envolvidas na briga foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem.

"A companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol", disse a companhia aérea em nota.

"Fui correndo [após ver a briga]. No que eu cheguei, já me enfiei entre as duas [passageiras que brigavam], só que o que acontece: uma família tinha cinco pessoas e a outra, 10. As duas famílias começaram a se estapear, se xingar", afirma o funcionário da empresa no áudio.

As imagens mostram duas mulheres em luta corporal. Há também ofensas, tapas e puxões de cabelos. Um dos vídeos mostra uma das passageiros se atirando na fileira traseira para puxar o cabelo de outra mulher.

O fato ocorreu antes de a aeronave decolar do Aeroporto de Salvador e atrasou o voo em uma hora. O avião deveria ter saído da capital baiana às 13h45, mas a decolagem aconteceu apenas por volta das 15h.



