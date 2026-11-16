Bahrein condena 64 xiitas à prisão perpétua por atos de "terrorismo"
Governo nega qualquer discriminação baseada na religião
Bahrein condenou nesta segunda-feira (16) à prisão perpétua 64 pessoas de confissão xiita, em sua maioria clérigos, por seus supostos vínculos com o Irã, embora os réus tenham sido considerados por uma ONG como vítimas colaterais da guerra no Oriente Médio.
Os acusados foram declarados culpados de ter criado "um grupo terrorista ligado à Guarda Revolucionária [exército ideológico do Irã] que promovia (...) uma mudança do regime político", segundo o procurador-geral, citado pela agência oficial de notícias.
O conflito regional reacendeu as tensões neste pequeno reino do Golfo, governado por uma dinastia sunita e com uma importante comunidade xiita que há muito tempo denuncia estar marginalizada.
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Como retaliação pela ofensiva americana-israelense contra seu território no final de fevereiro, o Irã atacou países vizinhos aliados dos Estados Unidos e voltou a reivindicar no domingo um ataque contra Bahrein.
Nesse contexto, defensores dos direitos humanos acusam as autoridades de Bahrein de exercer uma repressão cada vez maior contra a população que compartilha a confissão xiita do Irã.
O governo nega qualquer discriminação baseada na religião.