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Conflito Bahrein intercepta novos ataques do Irã após bombardeio atingir unidade industrial A nova investida ocorre horas depois de um ataque atribuído ao Irã atingir uma instalação industrial civil em território bareinita e provocar um incêndio no local

As defesas aéreas do Bahrein interceptaram e destruíram novos ataques aéreos lançados pelo Irã sobre o país no fim da tarde deste sábado, informou o assessor de mídia do rei em comunicado.

Paralelamente, o Ministério do Interior bareinita emitiu um alerta de risco na rede social X orientando cidadãos e residentes a manterem a calma, buscarem abrigo no local seguro mais próximo e acompanharem as atualizações por meio dos canais oficiais. Do lado iraniano, a Guarda Revolucionária afirmou ter atingido dois radares de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos instalados em bases militares no Bahrein, de acordo com a agência estatal de notícias Irna.

A nova investida ocorre horas depois de um ataque atribuído ao Irã atingir uma instalação industrial civil em território bareinita e provocar um incêndio no local, conforme relatado anteriormente pelo Ministério do Interior do país árabe na rede social X. Equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para conter as chamas, e os levantamentos preliminares apontam apenas danos materiais, sem registro de mortos ou feridos. Mais cedo neste sábado, a Guarda Revolucionária iraniana já havia reivindicado o bombardeio contra duas bases militares americanas no país.

As autoridades do Bahrein ainda não divulgaram a identidade da planta industrial atingida nem a dimensão exata dos prejuízos operacionais, destacando que os trabalhos de combate ao fogo prosseguiram durante a tarde. Os episódios acontecem em meio à intensificação das ofensivas iranianas no Golfo Pérsico contra a nação que abriga a sede da Quinta Frota da Marinha dos EUA, alvo recorrente desde a eclosão da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã em 28 de fevereiro de 2026. Segundo a agência Associated Press, a última semana já havia sido marcada por sucessivos incidentes na região, incluindo ações com drones contra radares americanos e a base de Al-Riffa nos dias 13 e 15 de novembro, além de alertas aéreos e interceptações registrados entre terça, 17, e quarta-feira, 18.

Ao longo do conflito, a infraestrutura energética e industrial do Bahrein foi alvejada em outras ocasiões, afetando ativos da companhia petroquímica Gulf Petrochemical Industries Company (Gpic) e da refinaria estatal Bapco - setores estratégicos para o fornecimento global de energia e para os custos de frete marítimo e fertilizantes no agronegócio.

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