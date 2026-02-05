Qui, 05 de Fevereiro

CARNAVAL

Baile de Fantasias anima o domingo (8) no Clube das Pás

Baile terá shows de Labaredas, Dina & Júnior, Walter Ventura e a Orquestra das Pás

Com um repertório musical diverso, o baile convida o público a entrar no clima de carnavalCom um repertório musical diverso, o baile convida o público a entrar no clima de carnaval - Foto: ABBC / Divulgação

O Clube das Pás promove, neste domingo (8), a sua grande Manhã de Sol com o Baile de Fantasias, um dos eventos mais aguardados do calendário carnavalesco do Clube. A festa inicia a partir das 13h e promete música, diversão e cores para foliões de todas as idades.

O baile convida a todos os participantes a vestirem suas fantasias e entrarem no clima do Carnaval em uma tarde de cheia de música, dança e tradição no Clube das Pás.

A programação musical reúne grandes atrações, garantindo um repertório diversificado e contagiante.

Na ocasião, sobem ao palco a Banda Labaredas, Dina & Júnior, Walter Ventura e a tradicional Orquestra das Pás, responsável por animar o público ao som dos clássicos do frevo e de ritmos que embalam o Carnaval pernambucano.

Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada para todos) e estão disponíveis na bilheteria do Clube das Pás que fica na Rua Odorico Mendes, 263 – Campo Grande, Recife.

O evento conta ainda com dançarinos com ficha, tornando a experiência ainda mais animada para o público presente.

Serviço
Baile de Fantasias no Clube das Pás

