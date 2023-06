A- A+

INGLATERRA Baile de formatura com tema de submarino gera revolta em família de tripulante do Titan Parentes do magnata Hamish Harding, morto durante a expedição do submersível ao Titanic, criticaram o evento

Familiares do bilionário Hamish Harding, que atuava como empresário do ramo da aviação, criticaram a organização de um baile de formatura na Inglaterra com o tema "submarino". A temática da festa, segundo a produção, já havia sido escolhida há muito tempo e não havia tempo hábil de ser alterada. Harding era ex-aluno do Pembroke College da Universidade de Cambridge.

"Nós estamos cientes da assustadora notícia sobre o ex-aluno de Pembrok Hamish Harding. O tema do Baile de Maio de hoje já havia sido escolhido foi escolhido muitos meses atrás. E se nós pudéssemos mudá-lo, nós mudaríamos", disseram os estudantes em nota.

"Tudo o que nós podemos dizer é que, honestamente, nós esperamos que Harding e os outros a bordo do submarino vão ser encontrados bens e seguros. Nossos pensamentos estão com a família de Harding neste momento difícil.

De acordo com o jornal The Jerusalem Post, o chamado "Baile de Maio" é realizado a cada dois anos no Pembroke College e é aberto a todos os alunos da Universidade de Cambridge e para convidados. O tema da festa deste ano foi “Nautilus: Nas profundezas”, em referência ao clássico romance de ficção científica de Júlio Verne, Vinte mil léguas submarinas.

Fotos do baile postadas nas redes sociais mostraram uma variedade de decorações com temas submarinos e subaquáticos, e os participantes se divertiram com música temática náutica. Uma delas, inclusive, era “My Heart Will Go On” de Celine Dion, a música tema do filme Titanic.

A prima de Harding, Kathleen Cosnett, criticou os alunos por comparecerem e disse que o evento classificado por ela como algo de “extremo mau gosto”. Em entrevista ao Telegraph, ela informou se tratar algo terrível, além de deizer que "a educação foi perdidas há algumas gerações".

— Ridículo. Eles teriam um registro dele estudando lá, eu teria pensado — afirmou ela. — Eles devem pensar mais de duas vezes e mostrar consideração. Talvez tenhamos sorte de eles não terem tocado Yellow Submarine. Mas talvez eles não tenham idade suficiente para isso — acrescentou.

Nesta quinta-feira, a família de Harding já havia se manifestado sobre o falecimento dele em nota. Nesta quinta, a Guarda Costeira americana confirmou que destroços encontrados na área de busca pertenciam ao submersível, indicando que ele implodiu, provocando a morte de todos os cinco tripulantes.

