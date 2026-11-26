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Festa tradicional Baile do Menino Deus realizará espetáculo em Goiana durante o mês de dezembro Edição de 2026 marca o segundo ano em que a cidade recebe o espetáculo

O Baile do Menino Deus realizará uma apresentação na cidade de Goiana, localizada na Região Metropolitana do Recife. A apresentação integra o tradicional ciclo natalino do estado e acontece no dia 12 de dezembro às 20h, no Pátio da Misericórdia.

Este é o segundo ano consecutivo em que a Goiana será a única cidade, além do Recife, a receber o espetáculo. A apresentação de 2026 contará com 11 dançarinos, 12 músicos, oito cantores, além de uma equipe de produção formada por aproximadamente 30 profissionais, além de artistas e profissionais da própria cidade.

Entre os convidados também estão o cantor recifense Silvério Pessoa, além da cantora Mônica Maria, o clarinetista Guilherme Andrade, integrante da Saboeira, e Pedro Arthur, multi-instrumentista da Curica. O Caboclinho Tupynambá de Goiana também estará representado por Eliel Fernando, Lívia Vitória e Willyana Vitória.

De acordo com a organização, a edição do Baile do Menino Deus na cidade contará com uma estrutura de aproximadamente 2.500 cadeiras.

“Voltar a Goiana pela segunda vez é uma alegria muito grande. Goiana tem uma tradição cultural muito forte, uma história que se expressa na música, na dança e nas manifestações populares. É uma cidade com um público sensível à arte, que nos recebeu de uma maneira muito bonita na primeira apresentação. Ficamos encantados com essa receptividade e temos uma expectativa muito especial para reencontrar esse público”, afirmou o escritor e dramaturgo Ronaldo Correia de Brito.

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