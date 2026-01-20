A- A+

festa Baile Municipal de Jaboatão abre Carnaval 2026 da cidade com Ara Ketu, Patusco e mais; confira Evento ocorre neste sábado (24), com o tema "Jaboatão em ritmo de alegria!"

O Carnaval de Jaboatão dos Guararapes tem início neste sábado (24), a partir das 18h, com o tradicional Baile Popular Municipal. Entre as atrações, nomes como as bandas Ara Ketu e Patusco. O evento ocorre no antigo Senai, em Jaboatão Centro.

Realizado pela prefeitura da cidade, o evento traz o tema "Jaboatão em ritmo de alegria!", com o objetivo de valorizar a cultura local e promover encontro entre a tradição e a participação popular.

O agito tem um caráter social e solidário: o acesso será realizado por meio da doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a projetos sociais acompanhados pelo programa Amor por Jaboatão, iniciativa voltada ao cuidado com as pessoas, ao estímulo ao voluntariado e à responsabilidade social.

Uma novidade deste ano é o Bailinho Popular Municipal, voltado para o público infantil. A programação é no domingo (25), das 15h às 20h, no mesmo local do baile.

A entrada é livre, com incentivo à doação voluntária de alimentos e material de higiene pessoal. A proposta é aproximar as crianças da cultura carnavalesca desde cedo, em um ambiente familiar, seguro e inclusivo.

Para o prefeito Mano Medeiros, o evento é mais do que uma festa. "Ele representa cuidado, valorização da nossa cultura e respeito ao nosso povo. O Carnaval do Jaboatão começa celebrando quem faz a cidade pulsar todos os dias”, pontua o gestor.

Atrações

As atrações musicais para o evento já estão confirmadas. O Baile Popular Municipal será aberto com o cortejo dos homenageados, contando ainda com a recepção do Maracatu Encanto do Dendê.

No palco, se apresentam a Orquestra 90 Graus e convidados, Cíntia Barros, Nena Queiroga; Banda Ara Ketu e, encerrando a noite, o grupo Patusco com participação de Nonô Germano.

No domingo (25), durante o Bailinho Popular Municipal, a programação infantil inclui brinquedos, recreação, além de apresentações de Mateus e Katilinda e da Barca Maluka.

Homenagens e decoração

O Carnaval de Jaboatão prestará homenagem a três importantes expressões da cultura jaboatonense: o Grupo Cultural Boi Sorrizo, o Bloco Lírico Flabelo do Amor e a dupla Mateus e Katilinda.

Os homenageados representam a força da cultura popular, a resistência das manifestações tradicionais e o papel social da arte na construção da identidade cultural do município.

A decoração do Baile Municipal será inspirada nos homenageados, utilizando painéis, estandartes, cores vibrantes, iluminação especial e espaços instagramáveis, proporcionando uma experiência visual e sensorial que celebra a riqueza da cultura popular pernambucana.

Ingresso solidário

Além do aspecto cultural, o Baile Popular Municipal se destaca pelo ingresso solidário. A mesa para quatro pessoas poderá ser adquirida mediante a doação de uma cesta básica no valor equivalente a R$ 150. Já o ingresso individual será trocado por 1kg de alimento não perecível.

Os pontos de troca são a Casa da Cultura, em Jaboatão Centro; no Palácio da Batalha, em Prazeres; no Complexo Administrativo da Prefeitura, no Jardim Jordão; e na Regional 3, no Curado IV.

A troca dos alimentos por ingressos terá início a partir desta terça-feira (20), das 9h às 16h. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais do município.

Serviço

Baile Popular Municipal do Jaboatão 2026

Data: Sábado, 24 de janeiro

Horário: 19h

Local: Antigo Senai – Jaboatão Centro

Acesso: ingresso solidário (mesa para quatro pessoas por uma cesta básica ou 1kg de alimento por um ingresso individual)

Locais de troca: na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro; no Palácio da Batalha, em Prazeres; no Complexo Administrativo da Prefeitura, Jardim Jordão; e na Regional 3, no Curado IV

Bailinho Popular Municipal

Data: Domingo, 25 de janeiro

Horário: a partir das 15h

Local: Antigo Senai – Jaboatão Centro

Entrada: totalmete gratuita

