Baile Municipal de Jaboatão abre Carnaval 2026 da cidade com Ara Ketu, Patusco e mais; confira
Evento ocorre neste sábado (24), com o tema "Jaboatão em ritmo de alegria!"
O Carnaval de Jaboatão dos Guararapes tem início neste sábado (24), a partir das 18h, com o tradicional Baile Popular Municipal. Entre as atrações, nomes como as bandas Ara Ketu e Patusco. O evento ocorre no antigo Senai, em Jaboatão Centro.
Realizado pela prefeitura da cidade, o evento traz o tema "Jaboatão em ritmo de alegria!", com o objetivo de valorizar a cultura local e promover encontro entre a tradição e a participação popular.
O agito tem um caráter social e solidário: o acesso será realizado por meio da doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a projetos sociais acompanhados pelo programa Amor por Jaboatão, iniciativa voltada ao cuidado com as pessoas, ao estímulo ao voluntariado e à responsabilidade social.
Uma novidade deste ano é o Bailinho Popular Municipal, voltado para o público infantil. A programação é no domingo (25), das 15h às 20h, no mesmo local do baile.
A entrada é livre, com incentivo à doação voluntária de alimentos e material de higiene pessoal. A proposta é aproximar as crianças da cultura carnavalesca desde cedo, em um ambiente familiar, seguro e inclusivo.
Para o prefeito Mano Medeiros, o evento é mais do que uma festa. "Ele representa cuidado, valorização da nossa cultura e respeito ao nosso povo. O Carnaval do Jaboatão começa celebrando quem faz a cidade pulsar todos os dias”, pontua o gestor.
Atrações
As atrações musicais para o evento já estão confirmadas. O Baile Popular Municipal será aberto com o cortejo dos homenageados, contando ainda com a recepção do Maracatu Encanto do Dendê.
No palco, se apresentam a Orquestra 90 Graus e convidados, Cíntia Barros, Nena Queiroga; Banda Ara Ketu e, encerrando a noite, o grupo Patusco com participação de Nonô Germano.
No domingo (25), durante o Bailinho Popular Municipal, a programação infantil inclui brinquedos, recreação, além de apresentações de Mateus e Katilinda e da Barca Maluka.
Homenagens e decoração
O Carnaval de Jaboatão prestará homenagem a três importantes expressões da cultura jaboatonense: o Grupo Cultural Boi Sorrizo, o Bloco Lírico Flabelo do Amor e a dupla Mateus e Katilinda.
Os homenageados representam a força da cultura popular, a resistência das manifestações tradicionais e o papel social da arte na construção da identidade cultural do município.
A decoração do Baile Municipal será inspirada nos homenageados, utilizando painéis, estandartes, cores vibrantes, iluminação especial e espaços instagramáveis, proporcionando uma experiência visual e sensorial que celebra a riqueza da cultura popular pernambucana.
Ingresso solidário
Além do aspecto cultural, o Baile Popular Municipal se destaca pelo ingresso solidário. A mesa para quatro pessoas poderá ser adquirida mediante a doação de uma cesta básica no valor equivalente a R$ 150. Já o ingresso individual será trocado por 1kg de alimento não perecível.
Os pontos de troca são a Casa da Cultura, em Jaboatão Centro; no Palácio da Batalha, em Prazeres; no Complexo Administrativo da Prefeitura, no Jardim Jordão; e na Regional 3, no Curado IV.
A troca dos alimentos por ingressos terá início a partir desta terça-feira (20), das 9h às 16h. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais do município.
Serviço
Baile Popular Municipal do Jaboatão 2026
Data: Sábado, 24 de janeiro
Horário: 19h
Local: Antigo Senai – Jaboatão Centro
Acesso: ingresso solidário (mesa para quatro pessoas por uma cesta básica ou 1kg de alimento por um ingresso individual)
Locais de troca: na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro; no Palácio da Batalha, em Prazeres; no Complexo Administrativo da Prefeitura, Jardim Jordão; e na Regional 3, no Curado IV
Bailinho Popular Municipal
Data: Domingo, 25 de janeiro
Horário: a partir das 15h
Local: Antigo Senai – Jaboatão Centro
Entrada: totalmete gratuita